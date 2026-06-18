В красноярских Черемушках начали делать водоотвод у проблемной многоэтажки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У дома 19А на улице Тобольской в Красноярске приступили к устройству водоотвода: жители давно жаловались на подтопление двора и многоэтажки.
Сейчас на участке устанавливают три водосборных колодца и готовят траншею под дренажные трубы. Система должна собирать грунтовые воды и отводить их от дома.
Мэр Красноярска Сергей Верещагин рассказал, что зимой к нему поступали обращения от жителей. После выездной встречи было решено начать активные работы в сезон благоустройства.
Завершить устройство водоотвода планируют летом. После этого подрядчик должен восстановить благоустройство, а специалисты оценят результат и примут дальнейшие решения.