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В красноярских Черемушках начали делать водоотвод у проблемной многоэтажки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У дома 19А на улице Тобольской в Красноярске приступили к устройству водоотвода: жители давно жаловались на подтопление двора и многоэтажки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У дома 19А на улице Тобольской в Красноярске приступили к устройству водоотвода: жители давно жаловались на подтопление двора и многоэтажки.

Сейчас на участке устанавливают три водосборных колодца и готовят траншею под дренажные трубы. Система должна собирать грунтовые воды и отводить их от дома.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин рассказал, что зимой к нему поступали обращения от жителей. После выездной встречи было решено начать активные работы в сезон благоустройства.

Завершить устройство водоотвода планируют летом. После этого подрядчик должен восстановить благоустройство, а специалисты оценят результат и примут дальнейшие решения.