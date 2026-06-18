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Выборы в восьмой созыв назначило Заксобрание Нижегородской области

Действующий состав регионального парламента сформировали в сентябре 2021‑го: в него вошли 50 депутатов (половина — по одномандатным округам, половина — по партийным спискам).

На пленарном заседании 18 июня депутаты Законодательного собрания Нижегородской области определили дату выборов в восьмой созыв — они состоятся 20 сентября 2026 года, в единый день голосования.

Действующий состав регионального парламента сформировали в сентябре 2021‑го: в него вошли 50 депутатов (половина — по одномандатным округам, половина — по партийным спискам). К моменту завершения работы созыва депутатский корпус сократился до 46 человек: четверо представителей «Единой России» покинули свои посты.

Мандаты сложили Дмитрий Колыванов (округ № 12) и Александр Парамонов (округ № 10) — в отношении них возбуждены уголовные дела. Заместитель председателя заксобрания Дмитрий Краснов (округ № 16) перешёл в Совет Федерации, заняв место Александра Вайнберга. В 2024 году скончался депутат по округу № 18 Александр Ефремцев; проводить довыборы в этом округе в 2025‑м не планируется.

В течение работы созыва происходили и замены по партийным спискам. Так, в «Единой России» Игоря Седых, назначенного министром соцполитики, сменил Андрей Мелин. Позже, после перехода Мелина на пост главы Починковского округа, его место заняла Юлия Гаревская, главный врач больницы № 29.

После ухода в Совет Федерации Ольги Щетининой в парламент пришёл Максим Ребров. Он намерен баллотироваться в новый созыв по одномандатному округу № 7, где сейчас депутатствует Андрей Тарасов. Последний уступил Реброву на праймериз «Единой России» и заявил о возможных фальсификациях в ходе партийного голосования.

Во фракции КПРФ в 2023 году Александра Чернигина назначили на место Владислава Егорова, перешедшего в Госдуму.

На текущий момент фракция «Единая Россия» насчитывает 36 депутатов, КПРФ — 5, ЛДПР и СРЗП — по 2, «Новые люди» — 1.

Ранее единый контролирующий орган намерено создать нижегородское правительство.

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