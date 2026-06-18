В Пионерском ищут подрядчика для ремонта центрального спуска к морю

В Пионерском объявили аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта лестничного спуска к морю на пересечении улиц Комсомольской и Портовой. Начальная стоимость контракта составляет 9,8 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.
Заявки на участие в аукционе принимают до 23 июня, итоги планируют подвести 24 июня.
Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт лестницы, укрепить склон с применением геосинтетических материалов, а также смонтировать освещение. Ступени и площадки спуска облицуют гранитными плитами, также предусмотрена установка гранитных бордюров. Проект предусматривает устройство освещения.
Ранее глава Пионерского муниципального округа Леонид Шибаев сообщал, что конструкцию собираются выполнить с использованием гранита вместо плитки, которая, как отмечал глава округа, «очень плохо себя показала — колется, отваливается, сложно ее поддерживать».
Центральный спуск к морю в Пионерском неоднократно становился предметом обсуждения из-за своего состояния. В авторской колонке «Есть мнение» «Нового Калининграда» руководитель региональной общественной организации «Наследие Калининградской земли» Дмитрий Востриков называл центральную лестницу «лицом приморского города» и отмечал, что после сноса широкой советской лестницы в 2000-х спуск на протяжении многих лет оставался проблемным объектом. По его словам, конструкция неоднократно ремонтировалась, однако работы не приводили к устойчивому результату, а состояние лестницы регулярно вызывало недовольство жителей и туристов. Автор также напомнил, что власти города ранее связывали реконструкцию спуска с завершением строительства прилегающего здания, однако обещанные работы долгое время откладывались.