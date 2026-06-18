Жители России могут принять участие в премии «Россия — мои горизонты»

«Премия “Россия — мои горизонты” дает возможность увидеть, как профориентационные практики из разных регионов и организаций соотносятся друг с другом, а лучшие из них имеют возможность получить экспертную оценку и войти в федеральную методическую программу. Для педагога это шанс, чтобы его опыт заметили коллеги по всей стране, для работодателя — подтверждение эффективности своей работы со школами, а для региона — инструмент для разработки успешных профориентационных решений. Такая оценка не менее приятна и важна, чем сам приз», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, оператора Единой модели профориентации «Билет в будущее» Иван Есин.