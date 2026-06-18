Жители России могут принять участие в премии «Россия — мои горизонты»

Прием заявок на Всероссийскую профориентационную премию «Россия — мои горизонты» проходит с 10 июня. Принять участие могут педагоги, работодатели, региональные команды, школьники, студенты педагогических вузов и колледжей, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
«Премия “Россия — мои горизонты” дает возможность увидеть, как профориентационные практики из разных регионов и организаций соотносятся друг с другом, а лучшие из них имеют возможность получить экспертную оценку и войти в федеральную методическую программу. Для педагога это шанс, чтобы его опыт заметили коллеги по всей стране, для работодателя — подтверждение эффективности своей работы со школами, а для региона — инструмент для разработки успешных профориентационных решений. Такая оценка не менее приятна и важна, чем сам приз», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, оператора Единой модели профориентации «Билет в будущее» Иван Есин.
Всего представлено семь номинаций: «Горизонты образования», «Плечо к плечу: партнеры года», «Профориентация: безграничные возможности», «Шаг вперед», «Россия — мои горизонты», «Учить учить: педагогическая профориентация», «Регионы — драйверы ЕМП». В этом году конкурс будет проходить в несколько этапов: отборочный — с 10 июня по 1 августа, федеральный заочный — с 1 по 14 августа и этап награждения. Заявки на участие принимаются до 1 августа 2026 года на официальном сайте.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.