ЛОР-врач Маневич рассказал, когда вода в ухе опасна и как не довести до отита

Вода сама по себе не опасна, но она создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков. Влажная среда в наружном слуховом проходе особенно способствует этому, особенно если там есть микроповреждения или серные пробки. В результате может возникнуть наружный отит. Морская вода считается менее опасной из-за солености, но риск воспаления остаётся, особенно в стоячих водоёмах и бассейнах с недостаточной очисткой.