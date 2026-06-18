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ЛОР-врач Маневич рассказал, когда вода в ухе опасна и как не довести до отита

Попадание воды в ухо после купания — обычная ситуация, но в ряде случаев она может привести к воспалению.

Источник: Нижегородская правда

Попадание воды в уши после купания — распространённая ситуация, но в некоторых случаях это может привести к воспалению. Особенно часто это происходит в тёплое время года, когда люди купаются чаще и контактируют с различными водоемами. Об этом рассказал врач-оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с РИАМО.

Вода сама по себе не опасна, но она создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков. Влажная среда в наружном слуховом проходе особенно способствует этому, особенно если там есть микроповреждения или серные пробки. В результате может возникнуть наружный отит. Морская вода считается менее опасной из-за солености, но риск воспаления остаётся, особенно в стоячих водоёмах и бассейнах с недостаточной очисткой.

Симптомы воспаления включают боль, зуд, снижение слуха, выделения из уха и болезненность при нажатии на козелок. Для снижения риска воспаления после купания рекомендуется наклонить голову, промокнуть ухо полотенцем и использовать теплый воздух. Важно избегать механического удаления воды ватными палочками, так как это может усугубить проблему.

У детей, людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто часто занимается водными видами спорта, риск воспаления выше. Лечение обычно включает противовоспалительные и антисептические капли, иногда антибиотики. Несвоевременное лечение может привести к осложнениям, включая хроническую форму воспаления, снижение слуха и распространение инфекции.

Чтобы предотвратить проблемы, важно соблюдать гигиену и обращаться к врачу при первых симптомах дискомфорта.