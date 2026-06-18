Военные следователи в Октябрьском районе Красноярске провели рейд на стройплощадках

Следователи военного следственного отдела следственного комитета России по Красноярскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата провели рейд в Октябрьском районе краевого центра. На строительных площадках, где трудятся мигранты, силовики выявляли тех, кто получил российское гражданство и не встал на воинский учет. С рабочими провели беседу и вручили повестки в военкомат по месту жительства для прохождения медицинской комиссии и постановки на воинский учет. Проверяемым также разъяснили положения и требования действующего законодательства о порядке прохождения военной службы, в том числе по контракту.