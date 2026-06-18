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В Казани пройдет IV турнир по хоккею среди исламских стран

В состязаниях примут участие 10 любительских команд.

Международный хоккейный турнир Организации развития хоккея исламских стран (ОРХИС) «Татнефть» Кубок Азии пройдет с 20 по 24 июня 2026 года в Казани, что соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

В соревнованиях примут участие шесть мужских и четыре женские любительские команды из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Ирана и Катара. Россию на турнире представит любительская сборная Республики Татарстан. Мероприятие посетят более 100 спортсменов и делегатов федераций хоккея стран ОРХИС.

За 4 игровых дня на льду «Татнефть Арены» команды сыграют 24 матча в формате 3×3. Сборные будут разделены на два мужских и один женский дивизион.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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