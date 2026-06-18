Липецкая область на треть увеличила производство минеральной воды

С января по апрель 2026 года общий объем произведенной и упакованной природной минеральной и питьевой воды составил в Липецкой области 298,8 млн полулитров. Производство природной воды выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го (год к году). Выпуск минеральной лечебно-столовой воды увеличился на 33%. Об этом рассказали в Липецкстате.