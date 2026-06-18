Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин провели совместный выезд в микрорайон Ива Перми

Второй корпус лицея № 10 на ул. Серебристой, 8А планируют открыть к 1 сентября этого года. Он рассчитан на прием 543 учеников 1−4-х классов. С учетом действующего первого корпуса общая вместимость школы в Перми составит более 2,1 тыс. учащихся.