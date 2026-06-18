Администрацию Ростова обязали выплатить более 47 млн рублей за новую канализацию

Арбитражный суд Ростовской области отказался взыскать с ООО «Профсетьстрой» неустойку в размере 13,2 млн руб. за строительство канализации на ул. Лесопарковой в Ростове-на-Дону, заявленную управлением капитального строительства города (МКУ «УКС»). Однако встречный иск подрядчика к администрации на сумму 47,4 млн руб. был частично удовлетворен. Информация об этом содержится в картотеке суда.