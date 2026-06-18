В городе Марксе Саратовской области благоустроили 3 общественные территории

Три общественные территории благоустроили в городе Марксе Саратовской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Работы провели в парке Екатерины II, на пешеходной зоне по проспекту Ленина и у поликлиники № 1. На всех локациях обновили твердое покрытие, установили новый бортовой камень, урны, сделали новое освещение.
«Благодаря федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” в Саратовской области благоустроили свыше 1460 территорий — это парки, скверы и бульвары, которые сами жители выбирали в ходе голосования. На сегодняшний день это один из самых эффективных инструментов вовлечения граждан в решение городских вопросов», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.