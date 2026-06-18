В городе Марксе Саратовской области благоустроили 3 общественные территории

«Благодаря федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” в Саратовской области благоустроили свыше 1460 территорий — это парки, скверы и бульвары, которые сами жители выбирали в ходе голосования. На сегодняшний день это один из самых эффективных инструментов вовлечения граждан в решение городских вопросов», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.