В Волгограде заложили камень на месте стройки культурно-просветительского центра

Будущий культурно-просветительский центр построят в Комсомольском саду, неподалеку от кафедрального собора. Это совместный проект РПЦ и региона. Здесь будут воскресная школа, общественный и просветительский центры, библиотека, иконописная мастерская. В воскресной школе решили сделать два больших и два малых класса, зал конференций, выставочный зал. Корпуса разместят по обеим сторонам храма в Горсаду.