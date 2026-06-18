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В Волгограде заложили камень на месте стройки культурно-просветительского центра

В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольском саду Волгограда решили построить культурно-просветительский центр. 18 июня на месте, где он появится, заложили камень. В церемонии участвовали губернатор Андрей Бочаров, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, представители Всемирного Русского Народного Собора и Патриаршей комиссии.

Будущий культурно-просветительский центр построят в Комсомольском саду, неподалеку от кафедрального собора. Это совместный проект РПЦ и региона. Здесь будут воскресная школа, общественный и просветительский центры, библиотека, иконописная мастерская. В воскресной школе решили сделать два больших и два малых класса, зал конференций, выставочный зал. Корпуса разместят по обеим сторонам храма в Горсаду.