Глава Пентагона Хегсет анонсировал создание НАТО 3.0

«Будущая НАТО 3.0 — это (…) признание того, что НАТО надо вернуться к военному альянсу с действительно жесткой позицией, альянсу, который обладает военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте и для лидерства в защите от конвенциональных угроз в отношении Европы», — сказал Хегсет журналистам.
Он также отметил, что партнеры по блоку должны «предпринимать что-то решительное», чтобы обеспечить защиту и безопасность территорий альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, как альянс намерен действовать в условиях сокращения американского военного контингента в Европе. По его словам, это не приведет к ослаблению обороноспособности, а наоборот — запустит процесс перераспределения ответственности между странами-участницами.