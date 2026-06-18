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Глава Пентагона Хегсет анонсировал создание НАТО 3.0

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Североатлантический альянс должен пройти трансформацию и стать структурой с гораздо более серьезным военным потенциалом. Свое заявление он сделал 18 июня перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Будущая НАТО 3.0 — это (…) признание того, что НАТО надо вернуться к военному альянсу с действительно жесткой позицией, альянсу, который обладает военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте и для лидерства в защите от конвенциональных угроз в отношении Европы», — сказал Хегсет журналистам.

Он также отметил, что партнеры по блоку должны «предпринимать что-то решительное», чтобы обеспечить защиту и безопасность территорий альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, как альянс намерен действовать в условиях сокращения американского военного контингента в Европе. По его словам, это не приведет к ослаблению обороноспособности, а наоборот — запустит процесс перераспределения ответственности между странами-участницами.

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