Глава Пентагона Хегсет анонсировал создание НАТО 3.0

«Будущая НАТО 3.0 — это (…) признание того, что НАТО надо вернуться к военному альянсу с действительно жесткой позицией, альянсу, который обладает военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте и для лидерства в защите от конвенциональных угроз в отношении Европы», — сказал Хегсет журналистам.