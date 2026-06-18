Депутату Волгоградской облдумы не дали уйти по собственному желанию

Волгоградский облсуд подтвердил законность решения суда первой инстанции, который не позволил добровольно покинуть облдуму экс-депутату Станиславу Короткову.
В ходе судебных разбирательств было установлено, что законодатель одновременно с работой в региональном парламенте руководил компанией «Земля Профи». Прокуратура, установив это нарушение, внесла представление в адрес спикера регионального закса. Однако Александр Блошкин не предпринял мер, которые предписаны в таком случае законом, а позволил своему коллеге уйти по собственному желанию, оставив за собой ряд льгот, положенных депутатам. У него также оставалась возможность вернуться в облдуму в следующем созыве.
Надзорный орган такое решение не устроило. Прокуратура обратилась в суд и добилась увольнения законодателя «по статье» — в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции.
«Коротков и его представитель обжаловали судебный акт. Однако Волгоградский облсуд, изучив материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщают в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.
Решение вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что спорткомплексы и базы отдыха экс-депутата Волгоградской облдумы Николая Чувальского ушли государству.