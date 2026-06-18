Депутату Волгоградской облдумы не дали уйти по собственному желанию

В ходе судебных разбирательств было установлено, что законодатель одновременно с работой в региональном парламенте руководил компанией «Земля Профи». Прокуратура, установив это нарушение, внесла представление в адрес спикера регионального закса. Однако Александр Блошкин не предпринял мер, которые предписаны в таком случае законом, а позволил своему коллеге уйти по собственному желанию, оставив за собой ряд льгот, положенных депутатам. У него также оставалась возможность вернуться в облдуму в следующем созыве.