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На Куршской косе предупредили туристов о гадюках на авандюне

Посетителям напомнили о необходимости не сходить с оборудованных лестниц и настилов.

Посетителей национального парка «Куршская коса» предупредили о возможности встретить гадюк на авандюне. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Как отметили в администрации нацпарка, змеи могут греться на солнце на песчаных участках. От безобидного ужа гадюку можно отличить по черной зигзагообразной полосе на туловище.

«И хоть гадюки стараются избегать людей, на них можно нечаянно наступить, тем самым получить болезненный укус», — предупредили в нацпарке.

В связи с этим посетителям напомнили о необходимости соблюдать правила пребывания на особо охраняемой природной территории и не сходить с оборудованных лестниц и настилов.