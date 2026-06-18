Бизнес-семинар «Команда без текучки» провели в Карачаево-Черкесии

Предприниматели Карачаево-Черкесии приняли участие в семинаре «Команда без текучки». Занятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
На мероприятии были рассмотрены практические подходы к формированию устойчивой команды. Участники обсудили эффективные каналы поиска сотрудников в регионе, методы проведения собеседований, позволяющие минимизировать ошибки при найме, инструменты повышения лояльности и удержания сотрудников без увеличения фонда оплаты труда.
«Семинар стал площадкой для обмена практическим опытом и управленческими решениями, направленными на повышение эффективности работы с персоналом и снижение текучести кадров», — прокомментировали в Министерстве экономического развития Карачаево-Черкесии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.