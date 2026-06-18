Супруги Синченко уверены: семья даёт силу и опору

«Когда мы в первый раз приехали в роддом на УЗИ и узнали, что у нас будет девочка, Сергей сказал: “Ну, ничего, что не мальчик, зато я буду не отец, а любимый папочка!”. О том, что у нас будут рождаться однополые дети, нам сказали ещё во время первой беременности. Они для нас самые любимые и желанные дети в мире», — улыбаясь, вспоминает шахтинка.