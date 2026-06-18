Душа в душу. Супруги Синченко уверены: семья даёт силу и опору

«В семейной жизни главное — любовь и взаимопонимание. Мы с супругом уже 12 лет живём как единый слаженный механизм, чувствуем друг друга с полуслова. Помогаем в бизнесе, который у каждого разный», — рассказывает Диана Синченко.
Супруги Синченко из города Шахты воспитывают двух дочерей — Екатерину и Анастасию. В этом году прекрасная донская семья впервые участвует в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций». В чём секрет счастья, которое не знает границ, разбирался rostov.aif.ru.
Равноправие в семье.
Будущие супруги Диана и Сергей учились в одной шахтинской школе, но в параллельных классах. Они жили не по соседству: юноша в многоэтажке, а девушка в частном доме, да и в школе пересекались очень редко.
«Мы с Сергеем начали встречаться, когда мне было 18, а ему — 19. Через четыре года стали жить вместе, а в апреле 2014-го вступили в официальный брак. Заработали на квартиру, а потом как-то Сергей пришел с работы и сказал: “Пора заводить детей!” Так что у нас всё шло по плану», — с улыбкой рассказывает Диана.
Вот так и появились на свет две дочери, сначала Екатерина, а через пять с половиной лет — Анастасия.
«Когда мы в первый раз приехали в роддом на УЗИ и узнали, что у нас будет девочка, Сергей сказал: “Ну, ничего, что не мальчик, зато я буду не отец, а любимый папочка!”. О том, что у нас будут рождаться однополые дети, нам сказали ещё во время первой беременности. Они для нас самые любимые и желанные дети в мире», — улыбаясь, вспоминает шахтинка.
По словам Дианы, изначально они не планировали, какую модель семейной жизни выберут. Как говорит дончанка, всё само собой сложилось в комфортные отношения. Поэтому, по её мнению, они и вместе уже столько лет. Нередко в семьях мужчина — глава семьи, но у четы Синченко — равноправие.
«Ну, слава Богу, посуду моет посудомойка. Готовлю я, убираем вместе, а всю мужскую работу по дому выполняет муж: к примеру, забьёт гвоздь или починит розетку. Детей стараемся приучать к ведению хозяйства, но у них так много дополнительных занятий и секций, что времени на это остаётся мало. На выходных вместе с девочками готовили — и желе, и борщ. Всё постепенно», — делится Диана.
Хобби и награды.
В семье Синченко настоящий «цветник»: супруга Диана, две дочери и ласковая кошка Мура. Кстати, семейный женсовет постановил завести именно кошку (ей уже полтора года), у которой мама — «британка», а папа — «дворянин». Сергей не сопротивлялся и одобрил решение своих девчонок. И хотя он менее эмоционален, свои чувства проявляет иначе: обнимет, чем-то поможет, что-то сделает. А Диана и ласковое слово скажет, и улыбнётся.
Старшая дочь Екатерина учится в школе, а младшая Анастасия ходит в детский сад. Первой учёба даётся на отлично. Если узнать, чем занимается девочка после уроков, удивлению нет предела: даже для взрослого это огромная нагрузка. Кажется, что для таких детей в сутках не 24 часа, а гораздо больше! Она учится в классе «Народный вокал», поёт в ансамбле «Раздолье», а также посещает занятия пулевой стрельбой. В этой дисциплине Катя имеет третий разряд, а ещё «серебро» в первенстве города Шахты. В 2022 году она стала первой в международном конкурсе-игре по физической культуре «Орлёнок».
У четвероклассницы множество дипломов и грамот. Девочка участвует в конкурсах и чемпионатах по образовательной программе, городских фестивалях детского и декоративно-прикладного творчества, музыкальных конкурсах. Также она — участница «Движения Первых» и команды шахтинских «Амбассадоров науки».
Младшая сестрёнка Анастасия не отстаёт и тоже уже имеет награды. Она увлекается фотографией и спортивной гимнастикой, ей интересна история донского края. В частности, девочка имеет диплом лауреата II степени Всероссийского краеведческого конкурса «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…».
Сергей и Диана гордятся своими детьми.
«Безусловно, создавать семью нужно. Если вас двое, легче формировать финансовую подушку безопасности, что-то вместе покупать. К тому же рядом постоянно близкий человек, и ты чувствуешь себя уверенно и комфортно. Когда у нас родилась старшая дочь, мы сначала не знали, что делать. А потом вместе купали, кормили её. Словом, делали всё вместе. В идеале, конечно, лучше один раз выйти замуж и на всю жизнь», — считает женщина.
Единое целое.
Сергей и Диана — предприниматели.
«И я, и муж изначально работали по найму. Сергей сразу после института влился в страховой бизнес, поэтому, когда встал вопрос о собственном деле, он уже знал, с чего начинать. Поскольку я работала бухгалтером в сфере логистики, мне не составило труда взять на себя и организацию перевозок, и ведение учёта в своём деле. И хоть у нас разные направления бизнеса, мы часто друг другу звоним и помогаем», — рассказывает Диана.
Заметим, что Синченко — предприниматели во втором поколении. Родители Сергея, Наталья Анатольевна и Михаил Михайлович, продавали сладости, а мама Дианы, Светлана Викторовна, торговала одеждой и обувью. Именно поэтому, когда перед парой стал вопрос о собственном деле, они не испугались, а смело окунулись в бизнес.
Словом, в семье Синченко каждый занимается своим делом и находится на своем месте.
Что касается участия в региональном этапе конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций», то для них это первый опыт.
«Участвуем впервые. Раньше, честно говоря, просто не знали о подобных мероприятиях. С этого года мы с дочерью Екатериной вступили в “Движение Первых”, и теперь в курсе всех конкурсов, грантов и волонтёрских проектов не только в нашем городе, но и во всём донском регионе», — рассказывает Диана.
Мама со старшей дочерью занимаются волонтёрством: сажают деревья, вешают скворечники и делают многое другое. Младшую тоже решили привлекать к добрым делам, но только когда ей исполнится шесть лет, а это случится уже в январе 2027 года.
Согласитесь, это прекрасная история гармонии и партнёрства! Сплочённость, построенная на любви, взаимопонимании и поддержке, помогает этой семье из Ростовской области успешно вести бизнес и оставаться единым целым. Это отличный пример того, как крепкие личные отношения служат надёжной опорой для профессионального роста.