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В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за чемпионата мира

Национальная сборная впервые выступала на мундиале.

Источник: Unsplash

В Узбекистане 18 июня рабочий день начался на два часа позже. Власти пошли на такую меру из-за выступления национальной сборной на чемпионате мира, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Наш президент будет смотреть завтрашний матч дома, со своей семьей, со своими внуками. Он объявил, что 18 июня все правительственные организации начнут работу в 10 утра», — заявил Асадов.

Сборная Узбекистана встретилась с командой Колумбии на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Матч начался в 5:00 мск.

Это стало первым выступлением сборной Узбекистана на чемпионате мира. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу Колумбии. У южноамериканской команды голы забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас. Среди футболистов Узбекистана автором забитого мяча стал Аббосбек Файзуллаев.

Сборная Узбекистана попала в группу K, где также встретится с Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).

Вратарь Кабо-Верде спас команду

Голкипер Кабо-Верде спас свою команду в матче против сборной Испании. Он сделал семь сейвов в течение игры. Всего за матч испанцы нанесли 27 ударов по воротам команды Кабо-Верде.

Благодаря вратарю игра завершилась ничьей (0:0), несмотря на то, что Испания считалась фаворитом перед началом матча. После игры голкипер расплакался.

Он был признан лучшим игроком встречи. Кроме того, голкипер Кабо-Верде установил рекорд, став самым возрастным вратарем, сохранившим ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче на ЧМ.

После игры к вратарю также пришла популярность в соцсетях. До встречи с Испанией количество подписчиков аккаунта голкипера в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) не превышало 50 тыс. человек. После матча количество его подписчиков превысило 5,9 млн.

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