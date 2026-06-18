В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за чемпионата мира

В Узбекистане 18 июня рабочий день начался на два часа позже. Власти пошли на такую меру из-за выступления национальной сборной на чемпионате мира, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
«Наш президент будет смотреть завтрашний матч дома, со своей семьей, со своими внуками. Он объявил, что 18 июня все правительственные организации начнут работу в 10 утра», — заявил Асадов.
Сборная Узбекистана встретилась с командой Колумбии на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Матч начался в 5:00 мск.
Это стало первым выступлением сборной Узбекистана на чемпионате мира. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу Колумбии. У южноамериканской команды голы забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас. Среди футболистов Узбекистана автором забитого мяча стал Аббосбек Файзуллаев.
Сборная Узбекистана попала в группу K, где также встретится с Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).
Вратарь Кабо-Верде спас команду
Голкипер Кабо-Верде спас свою команду в матче против сборной Испании. Он сделал семь сейвов в течение игры. Всего за матч испанцы нанесли 27 ударов по воротам команды Кабо-Верде.
Благодаря вратарю игра завершилась ничьей (0:0), несмотря на то, что Испания считалась фаворитом перед началом матча. После игры голкипер расплакался.
Он был признан лучшим игроком встречи. Кроме того, голкипер Кабо-Верде установил рекорд, став самым возрастным вратарем, сохранившим ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче на ЧМ.
После игры к вратарю также пришла популярность в соцсетях. До встречи с Испанией количество подписчиков аккаунта голкипера в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) не превышало 50 тыс. человек. После матча количество его подписчиков превысило 5,9 млн.