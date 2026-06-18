Воронежский министр лесного хозяйства ушел в отставку

Вячеславу Оробинскому 49 лет. Он родился в поселке Волоконовка Белгородской области. В 1996 году окончил Хреновской лесной техникум (сегодня — колледж; находится в Бобровском районе Воронежской области) по специальности «Техник лесного и лесопаркового хозяйства», в 2004 году — Воронежскую государственную лесотехническую академию (ныне — университет) по специальности «Инженер». Карьеру начал в том же году в должности лесника Острогожского лесхоза. В 2007 году перешел в ОГУ «Лесная охрана» на пост инженера охраны и защиты леса. С 2012 года на разных должностях работал в региональном управлении лесного хозяйства. В 2019—2020 годах был референтом зампреда облправительства, затем возглавлял секретариат зампреда. После стал руководителем областного Центра лабораторных исследований. С июля 2021 года — замглавы управления лесного хозяйства.