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В красноярских аптеках выдают полезные буклеты при покупке тестов на беременность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аптеках края при покупке теста на беременность женщины теперь могут получить специальный информационный буклет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аптеках края при покупке теста на беременность женщины теперь могут получить специальный информационный буклет.

В буклете собрана информация о мерах поддержки беременных женщин, а также основные рекомендации по сохранению здоровья будущей мамы и ребенка.

Кроме того, там размещен QR-код, с помощью которого можно пройти опрос и узнать о доступных федеральных и региональных мерах социальной поддержки для семей с детьми.

Инициатива реализована в АО «Губернские аптеки» совместно с министерством здравоохранения Красноярского края при поддержке национального проекта «Семья».

Получить буклеты можно как в аптеках Красноярска, так и в других населенных пунктах края, уточнили в краевом минздраве.

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