В Красноярском крае менеджер пункта выдачи оставил неоплаченный смартфон себе

В полицию обратился представитель службы безопасности маркетплейса. Он сообщил о хищении телефона. После инвентаризации выяснилось, что ущерб организации составил около 111 тыс. рублей. По версии дознания, молодой человек работал менеджером пункта выдачи заказов и решил воспользоваться служебным доступом. Через аккаунт знакомого он заказал дорогой смартфон, затем оформил отказ от товара.