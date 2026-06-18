В Красноярском крае менеджер пункта выдачи оставил неоплаченный смартфон себе

На Таймыре 21-летнего сотрудника пункта выдачи маркетплейса подозревают в краже смартфона стоимостью более 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В полицию обратился представитель службы безопасности маркетплейса. Он сообщил о хищении телефона. После инвентаризации выяснилось, что ущерб организации составил около 111 тыс. рублей. По версии дознания, молодой человек работал менеджером пункта выдачи заказов и решил воспользоваться служебным доступом. Через аккаунт знакомого он заказал дорогой смартфон, затем оформил отказ от товара.
Однако телефон в сортировочный центр он не отправил и сам его не оплатил. Полицейским молодой человек признался, что продал смартфон, а деньги потратил на личные нужды.
Дознаватели ОМВД России по Таймырскому району возбудили уголовное дело о краже. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.