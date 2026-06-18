В Самарской области прошел тренинг по психологической поддержке безработных

Онлайн-тренинг по психологической поддержке безработных граждан провели в Елховском районе Самарской области в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в районном управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
Ведущий специалист управляющего центра занятости населения провел интерактивное занятие, целью которого стало не просто информирование, а глубокая работа с внутренним состоянием участников. Основной акцент был сделан на повышении мотивации граждан к поиску работы. В условиях неопределенности и возможных отказов поддержание боевого духа и веры в свои силы становится первостепенной задачей.
«Тренинг был призван повысить самооценку каждого участника. Часто длительный период без работы может негативно сказаться на восприятии себя, своих способностей и ценности. Специалист помог безработным гражданам увидеть свои сильные стороны, вспомнить о прошлых достижениях и осознать свой потенциал», — отметили в управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики Елховского района.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.