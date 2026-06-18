В Грозном завершили ремонт Старопромысловского шоссе

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на Старопромысловском шоссе в Грозном, сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики.
Реконструкция стартовала в 2025 году. Участок протяженностью 1,5 км был расширен до шести полос. Также на нем обновили подземные коммуникации, уложили современное асфальтобетонное покрытие, установили новые дорожные знаки и обустроили тротуары для пешеходов.
«Старопромысловское шоссе имеет стратегическое значение для всего региона, обеспечивая транспортную связь Грозного с Грозненским, Надтеречным и Наурским районами. Проект учитывает интересы всех участников дорожного движения: автомобилисты получили комфортную многополосную дорогу, а для пешеходов и пассажиров общественного транспорта создана безопасная и современная инфраструктура», — отметили в министерстве автомобильных дорог Чечни.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.