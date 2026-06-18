Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грозном завершили ремонт Старопромысловского шоссе

Участок протяженностью 1,5 километра был расширен до шести полос.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на Старопромысловском шоссе в Грозном, сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики.

Реконструкция стартовала в 2025 году. Участок протяженностью 1,5 км был расширен до шести полос. Также на нем обновили подземные коммуникации, уложили современное асфальтобетонное покрытие, установили новые дорожные знаки и обустроили тротуары для пешеходов.

«Старопромысловское шоссе имеет стратегическое значение для всего региона, обеспечивая транспортную связь Грозного с Грозненским, Надтеречным и Наурским районами. Проект учитывает интересы всех участников дорожного движения: автомобилисты получили комфортную многополосную дорогу, а для пешеходов и пассажиров общественного транспорта создана безопасная и современная инфраструктура», — отметили в министерстве автомобильных дорог Чечни.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.