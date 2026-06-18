В Перми обновляют сад имени Миндовского и сквер на улице Восстания

Проект обновления сада им. Миндовского стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства в прошлом году. Подрядная организация уже установила бортовые камни, подготовила основание под спортивную площадку. Продолжается монтаж каркас для пространства по проведению интерактивных мероприятий с последующей установкой шатра, подготовка основания для сцены. В ближайшее время рабочие приступят к укладке плитки на пешеходных дорожках.