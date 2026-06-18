Лукашенко прокомментировал удар дрона по автобусу с детьми в Брянской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Он предупредил, что любые попытки спровоцировать Минск и втянуть страну в вооруженный конфликт закончатся для организаторов крайне тяжело. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы себя ведем спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство, поэтому это все происходит», — заявил белорусский лидер.
Глава государства отметил, что Минск требует предоставления достоверных фактов.
«Нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», — резюмировал президент Белоруссии.
Накануне на трассе А240 в Брянской области украинский дрон-камикадзе нанес удар по белорусскому автобусу, в котором ехали 44 человека, включая 28 юных футболистов из Речицы. В результате теракта погибла сопровождавшая группу женщина, еще семь человек пострадали.