Лукашенко прокомментировал удар дрона по автобусу с детьми в Брянской области

«Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы себя ведем спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство, поэтому это все происходит», — заявил белорусский лидер.