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Лукашенко прокомментировал удар дрона по автобусу с детьми в Брянской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал удар украинского БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области. Он предостерег от попыток втянуть Минск в конфликт и потребовал от Киева честного ответа.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Он предупредил, что любые попытки спровоцировать Минск и втянуть страну в вооруженный конфликт закончатся для организаторов крайне тяжело. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы себя ведем спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство, поэтому это все происходит», — заявил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что Минск требует предоставления достоверных фактов.

«Нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», — резюмировал президент Белоруссии.

Накануне на трассе А240 в Брянской области украинский дрон-камикадзе нанес удар по белорусскому автобусу, в котором ехали 44 человека, включая 28 юных футболистов из Речицы. В результате теракта погибла сопровождавшая группу женщина, еще семь человек пострадали.

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