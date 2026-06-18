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В Красноярске на Семафорной завершают ремонт коллектора

На участке под Мичуринским мостом временно ограничат движение для проведения работ.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на улице Семафорная смонтировали завершающий фрагмент второго участка коллектора. В «КрасКом» сообщили, что следующей неделе вокруг новых стеклопластиковых труб подсыпят и утрамбуют грунт.

Период с 22 июня по 3 июля станет заключительным этапом ремонта канализационного коллектора под Мичуринским мостом. Для проведения работ коммунальщики временно ограничат движение на участке.

Фото: КрасКом.

Сквозное движение организуют по двум полосам в направлении со стороны Корнетова. Вскрытую технологическую камеру, где будут проводиться аварийные работы, огородят.

— Процесс стыковки новых стеклопластиковых труб с железобетонной конструкцией действующего коллектора требует определенного времени, чтобы защитить бетон от внешнего воздействия, — говорит генеральный директор компании Олег Гончеров.

Напомним, днем 9 апреля на улице Семафорная провалился участок дороги около дома № 469, стр. 7 (возле Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Позже выяснилось, что все произошло из-за аварии на трубе канализации.

Тем временме В Кузбассе, как пишет сайт VSE42.Ru, многодетная мать убила двоих на дороге.