Замгубернатора проверил мем о сходстве Нижнего Новгорода и Белграда

На сходство Нижнего Новгорода и Белграда пользователи соцсетей обратили внимание еще в прошлом году. Речь идет, в частности, об удачном географическом положении: оба города расположены в месте слияния двух рек. Нижний Новгород стоит на Оке и Волге, а Белград — на Саве и Дунае.