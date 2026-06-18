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Замгубернатора проверил мем о сходстве Нижнего Новгорода и Белграда

В столице Сербии Олег Беркович встретился с командой «Экспо-2027».

Источник: Нижегородская правда

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отправился в Белград, чтобы проверить мем о сходстве Нижнего Новгорода со столицей Сербии. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

На сходство Нижнего Новгорода и Белграда пользователи соцсетей обратили внимание еще в прошлом году. Речь идет, в частности, об удачном географическом положении: оба города расположены в месте слияния двух рек. Нижний Новгород стоит на Оке и Волге, а Белград — на Саве и Дунае.

Также пользователи нашли сходство в транспортной инфраструктуре, рельефе, центральных достопримечательностях и даже отметили внешнее сходство президента Сербии Александра Вучича и мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

В своём посте Олег Беркович опубликовал несколько фотографий из сербской столицы, в том числе показал ту самую белградскую «стрелку».

В Белграде замгубернатора встретился с командой «Экспо-2027». Он рассказал, что до открытия выставки ещё почти год, но подготовка уже идёт, и Россия будет представлена отдельным павильоном.

«Мы постараемся максимально использовать эту возможность для продвижения Нижегородской области», — подчеркнул замгубернатора.

Среди обсуждаемых вопросов — возможность участия нижегородских фестивалей, культурных инициатив и Международной биеннале экологического искусства в программе «Экспо».

Ещё одна встреча, по словам Берковича, прошла в Министерстве туризма. Речь шла о возможностях взаимного продвижения.

«Тем более что прямые рейсы Нижний Новгород — Белград показывают хорошую загрузку, и, судя по спросу, интерес к этому направлению будет только расти», — подытожил Олег Беркович.

Ранее мы рассказывали, как добраться до столицы Сербии и что там посмотреть туристам.

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