В Красноярске выбрали лучшего оператора беспилотных авиационных систем

Участники продемонстрировали свои знания и практические навыки в работе с беспилотными технологиями. В рамках теоретического этапа специалисты выполняли тестовые задания и решали профессиональные кейсы. Практическая часть включала сборку беспилотного воздушного судна, развёртывание наземной станции управления, прохождение трассы с формированием цифрового двойника территории и созданием 3D-модели исследуемого объекта.