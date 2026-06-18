В Красноярске выбрали лучшего оператора беспилотных авиационных систем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».
Участники продемонстрировали свои знания и практические навыки в работе с беспилотными технологиями. В рамках теоретического этапа специалисты выполняли тестовые задания и решали профессиональные кейсы. Практическая часть включала сборку беспилотного воздушного судна, развёртывание наземной станции управления, прохождение трассы с формированием цифрового двойника территории и созданием 3D-модели исследуемого объекта.
По итогам конкурса первое место занял Александр Спиридонов из Красноярска. Вторым стал Олег Крупенько, третье место занял Виктор Белослудцев.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 26 июня в МВДЦ «Сибирь» в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Победитель регионального этапа представит Красноярский край на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», который пройдет в сентябре в Калуге, сообщили в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края.
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры». Его региональным координатором выступает агентство труда и занятости населения Красноярского края. Развитие кадрового потенциала, повышение производительности труда и популяризация рабочих профессий остаются одними из ключевых направлений государственной политики региона.