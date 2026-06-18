В Красноярске молодые лжецелительницы обокрали пенсионерку на 1,2 млн рублей

«Потерпевшая пригласила их в квартиру, где девушки попросили яйцо, чтобы провести “лечение”, после чего заявили, что на женщине порча и ее срочно необходимо снять. Для этого нужно завернуть в полотенце все имеющиеся дома наличные в сумме 940 тысяч рублей и золотые украшения на сумму более 300 тысяч и “очистить” их. Потом пенсионерке предложили выпить 12 ложек “святой воды” и одна из девушек прошла с ней на кухню. Затем злоумышленницы предложили жертве проводить их до остановки и посоветовали не возвращаться в квартиру, пока там идет “чистка”. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и вызвала полицейских», — рассказали в МВД.