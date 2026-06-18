В Красноярске молодые лжецелительницы обокрали пенсионерку на 1,2 млн рублей

Двух жительниц Красноярска в возрасте 17 и 23 лет задержали по подозрению в хищении у 78-летней женщины денег и золотых украшений на сумму свыше 1 млн 200 тысяч рублей. Об этом сообщают СК и ГУ МВД.
Преступление было совершено 14 июня в Ленинском районе. Пенсионерка, восстанавливаясь после недавно перенесенного инфаркта, занималась физическими упражнениями на улице. К ней подошли две девушки и спросили, где можно найти алоэ, который они собирают для лечения. Бабушка рассказала им, что она недавно высадила излишки возле дома, и спросила, как они его используют. Одна из незнакомок предложила ей помочь с изготовлением лекарства.
«Потерпевшая пригласила их в квартиру, где девушки попросили яйцо, чтобы провести “лечение”, после чего заявили, что на женщине порча и ее срочно необходимо снять. Для этого нужно завернуть в полотенце все имеющиеся дома наличные в сумме 940 тысяч рублей и золотые украшения на сумму более 300 тысяч и “очистить” их. Потом пенсионерке предложили выпить 12 ложек “святой воды” и одна из девушек прошла с ней на кухню. Затем злоумышленницы предложили жертве проводить их до остановки и посоветовали не возвращаться в квартиру, пока там идет “чистка”. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и вызвала полицейских», — рассказали в МВД.
Сотрудники уголовного розыска установили личности лжецелительниц. После совершения преступления они уехали в Минусинск, где были задержаны и доставлены к следователю.
Похищенное имущество изъяли и в ближайшее время вернут потерпевшей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранток под стражу.
Правоохранители просят всех, кто мог пострадать от действий злоумышленниц, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 102.