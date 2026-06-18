Рядом со Стоунхенджем нашли возможный прототип древнего каменного круга

Место находится недалеко от знаменитого каменного круга. По данным британских археологов, там стояли два деревянных столба примерно в 120 метрах друг от друга: один был ориентирован на восход солнца в летнее солнцестояние, другой — на закат в зимнее. Исследователи считают, что памятник появился примерно за 500 лет до Стоунхенджа. При раскопках также обнаружили керамику, кости животных и редкий дискообразный нож.