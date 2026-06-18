В Верхней Пышме Свердловской области состоялась акция «Экомобиль»

Акция «Экомобиль» была организована 23 мая в Верхней Пышме в Свердловской области. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации городского округа Верхняя Пышма.
Участники могли сдать приборы, содержащие опасные для природы материалы. Уточним, что акция проходила в течение двух дней. Так, 24 мая она состоялась в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма. В итоге в течение двух дней участники акции сдали более 1,3 тыс. энергосберегающих люминесцентных ламп, 13 старых термометров, свыше 1,3 т использованных батареек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.