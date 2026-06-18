Сообщения об особом порядке продажи топлива в Калининградской области назвали фейком

В интернете начали распространять фейковое постановление губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. В поддельном документе сообщается о введении порядка отпуска автомобильного топлива по категориям потребителей. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.