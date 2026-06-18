Сергей Верещагин проверил работы на важных объектах в Железнодорожном районе

Глава краевой столицы Сергей Верещагин провел рабочий выезд «Районный маршрут» в Железнодорожном районе города. Мэр Красноярска посетил несколько важных объектов, где на сегодняшний день ведутся работы. Первой точкой выезда стала улица Копылова, которую ремонтируют в рамках подготовки к 400-летию краевого центра. На объекте протяженностью 1,5 километра рабочие формируют новое пешеходное покрытие и велодорожки, обустраивают систему освещения с проводами под землей. В ближайших планах — озеленение и установка уличной мебели. Кроме того, вдоль дороги приведут в порядок 2 небольших сквера. Согласно условиям контракта, благоустройство должно быть завершено в сентябре. По распоряжению главы Красноярска для повышения удобства жителей планируется пересмотреть график с целью ускорить проведение работ. Кроме того, на улице Копылова идет реставрация фонтана. Водный объект восстановят после значительного износа: обновят саму чашу, облицовку и все насосное оборудование. Завершить эти работы намечено до конца текущего года. Сергей Верещагин проверил, как продвигаются ремонтные работы в Боготольском переулке. На текущий момент подрядная организация занимается возведением земляного полотна на отрезке от улицы Копылова до Новосибирской. В результате реконструкции проезжая часть будет расширена до 3−4 полос, а также появятся тротуары, светофоры, мачты освещения и автобусные остановки. Кроме того, в рамках проекта рассматривается вопрос о восстановлении лестницы, которая ранее располагалась в центре переулка и соединяла его с улицей Исторической — такая инициатива поступила главе Красноярска от местных жителей. Также одной из точек выезда стал сквер, расположенный на улице Ломоносова. Работы по его благоустройству ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году эта территория победила в открытом голосовании, получив поддержку свыше 17,6 тысяч горожан. Ранее здесь находились ветхие строения, которые были расселены и демонтированы. В планах — озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников, а также создание доступной среды: укладка тактильной плитки и обустройство пониженных бордюров для удобства маломобильных граждан. Кроме того, проект предусматривает монтаж системы уличного освещения и камер видеонаблюдения. Отдельно несколько точек сегодняшнего маршрута были связаны с решениями вопросов, поступивших от красноярцев на открытой встрече в районе. Сделали дорожку к коррекционной школе на улице Технической. По просьбам жителей усилили освещение на бульваре по улице Менжинского, там добавили фонарей и поставили две новые опоры. Около дома № 108 на улице Бограда навели порядок на прилегающей территории, но ещё остались некоторые моменты, в том числе по размещению площадки ТКО, постараемся здесь помочь. Отработку остальных вопросов держу на контроле, — сказал Сергей Верещагин.​