В Ростове-на-Дону прошла масштабная экологическая акция «Зелёный лук»

— Поддержка волонтерства и социальной активности — это часть корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития нашего банка. В Ростовской области мы поддерживаем разные направления добровольчества, но с особым трепетом относимся к инклюзивным проектам, в которых участвуют дети с особенностями здоровья. Мы создаем для них пространство для творчества, общения и развития. Переработка старых вещей в что-то новое и уникальное — не первый опыт для нас. В прошлом году из старых джинсовых вещей мы сшили уютные и тёплые лежанки для кошек и собак. Тогда эстафету добра приняла инклюзивная мастерская «Лаванда», а готовые лежанки мы передали обществу бездомных животных «Шанс». Такие добрые инициативы являются примером эффективного взаимодействия бизнеса, некоммерческого сектора и социального предпринимательства. И реализуется по сей день, — отметила Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.