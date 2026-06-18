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В Дзержинском районе Волгограда в ДТП пострадала 6-летняя девочка

65-летний водитель «Рено» не уступил дорогу и столкнулся с «Фольксвагеном», ребенок попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Волгограда днем 17 июня произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Примерно в 15:56 напротив дома № 32 по улице Кутузовской столкнулись два автомобиля — «Рено Логан» и «Фольксваген Тигуан», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. В результате аварии 6-летняя девочка, находившаяся в одной из машин, получила травмы.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 65-летний водитель автомобиля «Рено Логан». Мужчина, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и врезался в иномарку, которая двигалась по главной дороге.

По факту аварии проводится проверка.