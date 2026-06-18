В Ростовской области не ожидают дефицита топлива

Дефицита топлива в Ростовской области нет и не ожидается. Для удовлетворения спроса на автозаправочных станциях вертикально интегрированными нефтяными компаниями создан достаточный запас. Об этом в ответ на запрос «Ъ-Ростов» сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области, начальник управления предприятий топливно-энергетического комплекса Владимир Клименко.