«Современная бестраншейная технология»: «Россети Сибирь» построили электросети для нового детсада в Красноярском крае

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» выполнили строительно-монтажные работы для детского сада в селе Филимоново. После завершения технологического присоединения новый объект в Канском округе получит 270 киловатт (кВт) максимальной мощности.
Энергетики установили трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 400 киловольт-ампер (кВА) и построили 403 метра кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 киловольта (кВ). Также специалисты проложили 638 метров сдвоенной кабельной линии напряжением 10 кВ. Почти две трети — 402 метра — пройдены с применением метода горизонтально направленного бурения.
«Это современная бестраншейная технология, которая применяется в том числе на участках с плотной застройкой. Такой метод позволяет прокладывать подземные коммуникации без масштабных земляных работ и сохранять местный ландшафт», — рассказала начальник управления капитального строительства филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Татьяна Сазанцева.
Объект будет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности. Она предполагает использование двух независимых линий электропередачи: в случае технологического нарушения на одном участке электроснабжение автоматически переключится на резерв.
Строящийся детский сад рассчитан на 190 мест. В двухэтажном здании площадью 3500 м² разместятся восемь групп детей, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, кабинеты врача, психолога и логопеда. На прилегающей территории выполнят благоустройство и озеленение, организуют игровые площадки.
«Мы очень ждем открытия этого детского сада. Действующее дошкольное учреждение уже морально и физически устарело, а в Филимоново живёт много молодых семей с ребятишками, которым пора идти в детсад. Хочется отметить и работу энергетиков, которые подключили здание к электросетям без серьёзного нарушения благоустройства, потому что стройплощадка находится в самом центре населённого пункта», — отметила руководитель управления образования администрации Канского округа Наталья Глушкова.
Планируется, что новый детский сад откроет двери для юных жителей села Филимоново до конца этого года.