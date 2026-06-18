«Современная бестраншейная технология»: «Россети Сибирь» построили электросети для нового детсада в Красноярском крае

«Мы очень ждем открытия этого детского сада. Действующее дошкольное учреждение уже морально и физически устарело, а в Филимоново живёт много молодых семей с ребятишками, которым пора идти в детсад. Хочется отметить и работу энергетиков, которые подключили здание к электросетям без серьёзного нарушения благоустройства, потому что стройплощадка находится в самом центре населённого пункта», — отметила руководитель управления образования администрации Канского округа Наталья Глушкова.