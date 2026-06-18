В самарском парке Гагарина отпразднуют Сабантуй 20 июня

Для посетителей подготовили ярмарку мастеров и традиционные состязания, включая борьбу на поясах «Кереш», перетягивание каната, бои с мешками на бревне и футбольный турнир. Также гости смогут попробовать национальные блюда и приобрести на память сувениры. В этом году праздник пройдет в городе в 37-й раз при поддержке администрации Самары и правительства Самарской области.