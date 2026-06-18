Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра

Объект будет совмещать в себе воскресную школу, общественный и просветительский центры с библиотекой, иконописной мастерской и другими объектами. В шоке будут два больших и два малых класса, зал конференций, выставочный зал. Корпуса разместят по обеим сторонам храма в горсаду.