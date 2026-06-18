Почему трудоголизм опаснее, чем кажется

Сейчас модно быть продуктивным. Все вокруг говорят об успехе, нужно много успевать, работать всё быстрее и больше. Мы привыкли восхищаться теми, кто засиживается на работе до ночи, отвечает на сообщения в выходные и не берёт отпуск. Но как понять: человек просто увлечён своим делом или уже попал в зависимость? И когда самоконтроль и дисциплина становятся не свободой, а клеткой?
На эти вопросы vrn.aif.ru ответила психолог Анна Котова. В беседе она развенчивает миф о том, что карьерист и трудоголик — это одно и то же, объясняет, почему у зависимости «нет выходных», и рассказывает, что первым делом исчезает из жизни человека, который не может остановиться. А также что делать, если вы узнали себя в этом описании, и почему начальство вряд ли придет на помощь.
«Увлеченный работает от любви».
Полина Хмелевская, корреспондент vrn.aif.ru: Какие три признака отличают трудоголизм от здоровой увлеченности работой?
Анна Котова: Трудоголизм проявляется, когда человек не может не работать. Даже решив отдохнуть, он испытывает дискомфорт и возвращается к выполнению задач. Важнейший критерий — отсутствие выбора: человек не выбирает работать или отдыхать, потому что не может без работы. Увлеченный работает от любви. Зависимый — от отсутствия выбора, даже когда любви не осталось.
— Справедливо ли утверждение, что трудоголик работает не ради результата, а ради процесса ухода от реальности?
— Уход от реальности действительно один из критериев. Бывают случаи, когда работа выполняется ради достижения карьерных или финансовых целей, но зачастую это делается для закрытия внутренних переживаний, а не исключительно ради результата.
— Получается, выглядеть дисциплинированным человеком — это еще не значит быть свободным? Может ли за железным самоконтролем прятаться ломка, подобная другим зависимым людям?
— Да, у человека нет контроля. Он не может регулировать свое рабочее время, переключаясь между работой и отдыхом. Человек находится во власти своей зависимости и не может выйти из оков своей работы.
Комплекс проблем.
— Что умирает у трудоголика первым: сон, отношения или способность радоваться мелочам?
— Все аспекты страдают плавно, без четкого порядка. Проблемы возникают комплексно, и иногда одно проявление может быть выражено сильнее другого. Нет единого сценария развития последствий. Представьте: человек пережил развод и теперь просто исчезает в работе — сутками, без единого выходного. И что слышит? Не «держитесь», не «давайте поможем». А всего лишь: «Ну и правильно, хоть деньги пойдут». И никто не называет это зависимостью.
— Строящий карьеру человек и тот, кто зависим от работы, — это одни и те же люди? Или это миф?
— Нет, это не одно и то же. Хотя внимание к одной области жизни ведет к снижению качества в других сферах, не всегда это связано именно с трудоголизмом. Здоровая целеустремленность отличается от патологической зависимости.
— Как выстроить личные границы, если руководство и коллеги начинают пользоваться склонностью человека к нездоровому трудоголизму?
— Трудоголик изначально не заинтересован в выстраивании границ. Потребность появляется лишь после осознания своей зависимости и желания бороться с ней. Только тогда возникает необходимость защищать личное пространство. Важно уважать свой труд, требовать дополнительную оплату за выход на работу в свой законный выходной.
Гармония и контакт с собой.
— Какая терапия показана людям, зависимым от работы?
— Любая психотерапия направлена на гармонизацию внутреннего состояния и установление контакта с собой. Психолог помогает разобраться в причинах зависимости, а психиатр может подключиться для медикаментозной поддержки в сложных случаях.
— Что делать человеку, который стал замечать, что работа превращается в зависимость?
— Первым делом стоит задуматься, что работа дает помимо заработка. Необходимо выявить внутренние потребности, которые закрываются работой, и развивать альтернативные опоры в жизни.
Работодатели рады таким сотрудникам, которые будут «впахивать» день и ночь. Близким важно понимать, что человек нуждается в помощи, сам не осознает глубину своей проблемы. Зависимый человек глубоко одинок внутри, но вместо исцеления он снова и снова дорабатывает до изнеможения.