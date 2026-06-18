Почему трудоголизм опаснее, чем кажется

На эти вопросы vrn.aif.ru ответила психолог Анна Котова. В беседе она развенчивает миф о том, что карьерист и трудоголик — это одно и то же, объясняет, почему у зависимости «нет выходных», и рассказывает, что первым делом исчезает из жизни человека, который не может остановиться. А также что делать, если вы узнали себя в этом описании, и почему начальство вряд ли придет на помощь.