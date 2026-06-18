В Перми возобновили движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского

В департаменте транспорта администрации Перми напомнили, трамвайную линию на улицах Сибирской и Чернышевского закрыли на ремонт в январе этого года, она готова к техническому пуску. Работы на объекте подрядчик еще не завершил, их проведут параллельно с движением вагонов.