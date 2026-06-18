Форум ТИМ «Бирюса» открыл юбилейный 20-й сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На территории инициативной молодежи «Бирюса» стартовал юбилейный, 20-й сезон форума. Первой открылась федеральная смена «Физическая культура и спорт», которая объединила более 300 участников из регионов России и зарубежных стран.
В течение смены молодые специалисты, тренеры, организаторы спортивных проектов и лидеры студенческих клубов примут участие в образовательных программах, спортивных соревнованиях, встречах с известными спортсменами, а также представят свои инициативы на конкурсе Росмолодежь. Гранты.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что за два десятилетия «Бирюса» стала одной из ведущих молодежных площадок страны. По его словам, в этом году форум собрал представителей всех 85 регионов России и десяти зарубежных государств.
Особое внимание в рамках открытия было уделено вопросам развития профессионального, массового и студенческого спорта, а также созданию новых возможностей для молодежи. Глава региона предложил участникам представить собственные проекты в сфере физической культуры и спорта, подчеркнув, что лучшие инициативы получат поддержку для дальнейшей реализации.