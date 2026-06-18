Замгубернатора проверил мем о сходстве Белграда и Нижнего Новгорода

Пользователи соцсетей ещё в прошлом году заметили ряд параллелей: оба города стоят в месте слияния двух рек (Нижний Новгород — на Оке и Волге, Белград — на Саве и Дунае), похожи по рельефу, транспортной системе и знаковым объектам. Некоторые даже сравнили президента Сербии Александра Вучича с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. В своём посте Беркович опубликовал фото белградской «стрелки».