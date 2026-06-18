Замгубернатора проверил мем о сходстве Белграда и Нижнего Новгорода

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович приехал в Белград, чтобы лично проверить мем о сходстве сербской столицы с Нижним Новгородом. Об этом он написал в Telegram-канале.
Пользователи соцсетей ещё в прошлом году заметили ряд параллелей: оба города стоят в месте слияния двух рек (Нижний Новгород — на Оке и Волге, Белград — на Саве и Дунае), похожи по рельефу, транспортной системе и знаковым объектам. Некоторые даже сравнили президента Сербии Александра Вучича с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. В своём посте Беркович опубликовал фото белградской «стрелки».
В ходе визита замгубернатора встретился с командой «Экспо‑2027»: Россия подготовит отдельный павильон, а Нижегородская область планирует представить там свои фестивали, культурные проекты и Международную биеннале экологического искусства.
Ещё одна встреча прошла в Министерстве туризма — речь шла о взаимном продвижении туристических направлений. Беркович отметил растущий интерес к прямым рейсам Нижний Новгород — Белград: они стабильно загружены.
Ранее было запущено прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом.