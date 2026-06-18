В Волгограде «МСУ-1» выплатила 1,1 млн рублей за свалку отходов

В Волгограде компания «МСУ-1» полностью выплатила ущерб за незаконный сброс строительных отходов.
Загрязнение обнаружили в Красноармейском районе Волгограда после обращения местных жителей в Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Специалисты управления совместно с ЦЛАТИ по Волгоградской области провели выездное обследование территории. Они отобрали пробы отходов и почвы, измерили площадь загрязнения. Она составила 611,66 квадратных метров. Транспорт, с которого сбрасывали отходы, принадлежал ООО «МСУ-1».
Специалисты надзорного ведомства рассчитали сумму вреда — 1 126 721 рубль. Компания добровольно платить отказалась. Дело дошло до Арбитражного суда города Москвы, который полностью удовлетворил требования Росприроднадзора.
Сейчас «МСУ-1» полностью оплатила ущерб.
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