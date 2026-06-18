В Прикамье снизился средний размер потребительского кредита

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в мае 2026 года был отмечен в Москве (310,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (249,8 тыс. руб.), Московской (225,6 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (208,0 тыс. руб.) областях, а также в Республике Татарстан (191,7 тыс. руб.).