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В Прикамье снизился средний размер потребительского кредита

В мае 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в Пермском крае составил 156,3 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с апрелем на 4,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Источник: Коммерсантъ

В мае 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в Пермском крае составил 156,3 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с апрелем на 4,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в мае 2026 года был отмечен в Москве (310,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (249,8 тыс. руб.), Московской (225,6 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (208,0 тыс. руб.) областях, а также в Республике Татарстан (191,7 тыс. руб.).