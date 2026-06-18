«Матушка-земля» и другие хиты: Татьяна Куртукова выступит с концертом в Светлогорске

«Мне как артисту невероятно радостно видеть, что мои песни откликаются не просто у большого количества людей — они откликаются у очень разных слушателей, как взрослых, так и совсем юных. Для всех вас мы готовим красочное шоу, в котором переплетаются русский традиционный код и современное звучание», — рассказала певица.