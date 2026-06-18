Ростовская область стала лидером по доле «Семейной ипотеки» среди крупных регионов России

Как отметил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик», в мае текущего года продолжилась балансировка спроса на льготные и рыночные программы. Доля ипотеки с господдержкой по стране чуть превысила 60%, а базовая колеблется на уровне 37−38% в общем объёме выдач. Всего за месяц россияне оформили жилищные займы на общую сумму 230,5 млрд руб. — на 24% больше, чем в мае прошлого года. Основной прирост обеспечила базовая ипотека: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выдачи ипотеки по рыночным ставкам увеличились в 3,3 раза — с 26,1 млрд до 86,5 млрд рублей.