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В Волгограде заложили камень на месте будущего центра в Комсомольском саду

Культурно-просветительский центр объединит под своей крылом воскресную школу, общественный и просветительский центры, иконописную мастерскую.

Церемония открытия закладного камня на месте будущего культурно-просветительского центра прошла 18 июня в Комсомольском саду Волгограда. Участие в событии приняли глава региона Андрей Бочаров, мэр Владимир Марченко и представители духовенства.

Культурно-просветительский центр разместят неподалёку от кафедрального Александро-Невского собора. Он объединит под своей крылом воскресную школу, общественный и просветительский центры с библиотекой, иконописную мастерскую и ряд других объектов, сообщают в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В корпусе воскресной школы разместятся два больших и два малых класса. Также здесь будут работать два зала — выставочный и для проведения конференций. Объекты будут построены по обеим сторонам храма, который давно действует в городском саду.

Создание православного культурно-просветительского центра в Волгограде — лишь один из проектов, которые реализуют совместно Волгоградская область и Русская православная Церковь.

На церемонии закладки камня под его строительство РПЦ представляли митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, замглавы Всемирного русского народного собора Михаил Иванов, руководитель секретариата объединения иерей Василий Лосев и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов.

В числе других совместных проектов — обновление храма Всех Святых на Мамаевом кургане, обустройство храма Иоанна Кронштадтского, которое продолжается в настоящее время, и развитие Казанского собора. Вместе с представителями РПЦ принято и решение о переносе памятника Александру Невскому с проезжей части на территорию Александровского сада.