УФАС потребовало ликвидировать МУП «Ростовводстройэксплуатация»

УФАС по Ростовской области обратилось в суд с требованием о ликвидации МУП «Ростовводстройэксплуатация», отвечающее за обслуживание инженерных сооружений на городских водных объектах и организацию противопаводковых мероприятий. Предварительное судебное разбирательство запланировано на 30 июня 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию пресс-службы горадминистрации.